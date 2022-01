La regina Elisabetta si rifiuta di pagare le spese del processo Epstein, il principe Andrea costretto a vendere lo chalet extralusso di Verbier (Di sabato 8 gennaio 2022) Niente soldi dalla mamma Sovrana, per il principe Andrea si mette male. Nuova tegola sulla testa non coronata del terzogenito della regina Elisabetta, coinvolto nella vicenda dello scandalo sessuale connesso alla frequentazione del defunto miliardario pedofilo americano Jeffrey Epstein. In attesa di sapere se la giustizia Usa intenda accettare o meno la richiesta dei suoi avvocati di archiviare la causa civile intentata contro di lui da Veronica Giuffre, una delle presunte vittime (all’epoca minorenne) del faccendiere e dei suoi tanti amici vip, il 61enne duca di York si prepara in effetti già al peggio. E potrebbe ritrovarsi costretto a vendere il prestigioso chalet che possiede a Verbier, fra le Alpi della Svizzera, per pagarsi le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 gennaio 2022) Niente soldi dalla mamma Sovrana, per ilsi mette male. Nuova tegola sulla testa non coronata del terzogenito della, coinvolto nella vicenda dello scandalo sessuale connesso alla frequentazione del defunto miliardario pedofilo americano Jeffrey. In attesa di sapere se la giustizia Usa intenda accettare o meno la richiesta dei suoi avvocati di archiviare la causa civile intentata contro di lui da Veronica Giuffre, una delle presunte vittime (all’epoca minorenne) del faccendiere e dei suoi tanti amici vip, il 61enne duca di York si prepara in effetti già al peggio. E potrebbe ritrovarsiil prestigiosoche possiede a, fra le Alpi della Svizzera, per pagarsi le ...

