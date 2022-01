I No Green Pass in piazza a Torino, nasce il “Movimento di Liberazione Nazionale No Pass e No Vax” (Di sabato 8 gennaio 2022) Ugo Mattei alla guida dell’ennesimo show pubblico: «Via le mascherine museruola». Le regole a scuola? «Un lager» Leggi su lastampa (Di sabato 8 gennaio 2022) Ugo Mattei alla guida dell’ennesimo show pubblico: «Via le mascherine museruola». Le regole a scuola? «Un lager»

NicolaPorro : Atto di citazione contro #Draghi e #Speranza. La notizia ci è arrivata poco fa in redazione. Di cosa si tratta ?? - borghi_claudio : Sono al ventesimo amico/parente che mi ha detto (ma perchè?) di essere positivo in questi giorni. Al momento il con… - GuidoDeMartini : ?? BRUNETTA: “Sull'obbligo vaccinale over 50 siamo i PRIMI in Europa. NON SIAMO SECONDI A NESSUNO. Grande novità sar… - cazzutarella : @AzzurraBarbuto @aspettaaspetta Paone un misure volgarotto massone va cacar no green pass libertà - BonomiSilvana : RT @giulianol: Una mia riflessione sul green pass appena pubblicata. Commenti e rilievi sono benvenuti! -