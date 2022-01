Formazioni ufficiali Chelsea-Chesterfield | Fa Cup 2021 2022

(Di sabato 8 gennaio 2022) Ledi, match valido per il terzo turno di Fa Cup. E’ tempo di esordio per i Blues di Tuchel, che affronteranno allo Stamford Bridge la formazione militante nella quinta divisione del campionato inglese di calcio (Nations League). Appuntamento alle ore 18.30. Queste le scelte dei due tecnici. LE: SportFace.

Advertising

11contro11 : #Leicester-#Watford, le formazioni ufficiali #Estero #11contro11 - infoitsport : Supercoppa, Juve Women-Milan: le formazioni UFFICIALI, torna Gama - sportli26181512 : LIVE MN - Supercoppa Italiana Femminile, Juventus-Milan (0-0) - Tra poco il calcio d'inizio: Le formazioni ufficial… - MilanPress_it : Tutto pronto per la finale di #SupercoppaFemminile tra #Juventus e #Milan: queste le formazioni ufficiali - ilnapolionline : SUPERCOPPA ITALIANA FEMMINILE - A.c. Milan-Juventus, formazioni ufficiali. Piemonte contro Girelli -… -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

TUTTO mercato WEB

LeJUVENTUS (4 - 3 - 3): Peyraud - Magnin; Lundorf, Gama, Lenzini, Boattin; Rosucci, Pedersen, Caruso; Bonansea, Girelli, Hurtig. All. Montemurro. MILAN (3 - 4 - 3): Giuliani; ...Reti:JUVENTUS D: Peyraud - Magnin P., Boattin L., Bonansea B., Caruso A., Gama S., Girelli C., Hurtig L., Junge - Pedersen S., Lenzini M., Lundorf M., Rosucci M.. Allenatore: ...L'Inter ospita la Lazio nel 21° turno di Serie A: gli aggiornamenti sulle formazioni e le info sulla diretta tv e streaming.Probabili formazioni Roma-Juventus: le ultimissime novità di formazione in vista della 21^ giornata di Serie A. Dettagli e aggiornamenti live.