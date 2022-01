Dakar 2022, parla Castera: “finiremo la gara” (Di sabato 8 gennaio 2022) La Dakar 2022 finirà come previsto, parola di David Castera. L’ex navigatore, oggi direttore della competizione, non vuole neppure sentir parlare d’interruzione anticipata. Lo ha ribadito lui stesso in un’intervista a France TV, nella quale ha commentato le parole del ministro degli esteri francese Jean-Yves Le Drian. Quest’ultimo, in un altro incontro televisivo, ha ammesso di aver chiesto di fermare la corsa, essendo forte il sospetto della minaccia del terrorismo. A Jeddah, il 30 dicembre scorso, una delle vetture di assistenza è esplosa per cause ancora da accertare, portando il ferimento del pilota Philippe Boutron e di altre cinque persone. Dakar 2022: la Francia vorrebbe fermare il rally Dakar 2022: cosa intendono fare ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 8 gennaio 2022) Lafinirà come previsto, parola di David. L’ex navigatore, oggi direttore della competizione, non vuole neppure sentirre d’interruzione anticipata. Lo ha ribadito lui stesso in un’intervista a France TV, nella quale ha commentato le parole del ministro degli esteri francese Jean-Yves Le Drian. Quest’ultimo, in un altro incontro televisivo, ha ammesso di aver chiesto di fermare la corsa, essendo forte il sospetto della minaccia del terrorismo. A Jeddah, il 30 dicembre scorso, una delle vetture di assistenza è esplosa per cause ancora da accertare, portando il ferimento del pilota Philippe Boutron e di altre cinque persone.: la Francia vorrebbe fermare il rally: cosa intendono fare ...

