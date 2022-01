Covid | il nuovo decreto entra in vigore Gli over 50 non vaccinati avranno 10 giorni per comunicare l' esenzione Green pass obbligatorio per

(Di sabato 8 gennaio 2022) L'ultimolegge anti -(il n. 1 del 2022) è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale .così inda oggi, 8 gennaio. Prevede, come anticipato, l'obbligo vaccinale per gli50 e il conseguente divieto d'accesso ai luoghi di lavoro senza superin ...

Advertising

borghi_claudio : E pure la terza dose #funzionicchia. Covid oggi Israele, sfiorati i 17mila contagi: nuovo record - repubblica : Covid nel mondo: a Cipro indentificato un nuovo ceppo, Deltracron, incrocio di Delta e Omicron - Agenzia_Ansa : Covid, il Giappone va verso nuovo stato emergenza. Le nuove restrizioni mirano a frenare la corsa dei contagi nel… - DanielaDaffin : @GustavoMichele6 Vede, a mio avviso le varianti ce ne saranno ancora, con l'unica differenza che sarà sempre poco p… - GiuliaGchiarini : RT @repubblica: Covid nel mondo: a Cipro indentificato un nuovo ceppo, Deltracron, incrocio di Delta e Omicron -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuovo

L'ultimo decreto legge anti -(il n. 1 del 2022) è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale . Entra così in vigore da oggi, 8 gennaio. Prevede, come anticipato, l'obbligo vaccinale per gli over 50 e il conseguente divieto d'...BARI - Il Bari, con un comunicato, ha reso noto che "a seguito delciclo di tamponi effettuato, sono state riscontrate ulteriori 4 positività al- 19 tra i calciatori della Prima Squadra; i soggetti sono stati posti in isolamento domiciliare come previsto ...La Lega Pallavolo Serie A informa che la gara tra Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia e Top Volley Cisterna, valida per la 5a giornata di ritorno di SuperLega Credem Banca, in programma domenica 16 g ...BARI - Il Bari, con un comunicato, ha reso noto che "a seguito del nuovo ciclo di tamponi effettuato, sono state riscontrate ulteriori 4 positività al Covid-19 tra i calciatori della Prima Squadra; i ...