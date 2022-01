Classifica Coppa del Mondo salto con gli sci 2021-2022 | Kobayashi allunga a +74 su Geiger | si avvicinano i norvegesi

Advertising

DiscoveryAlps : Marco Odermatt vince il gigante di Adelboden (SUI) e vola solitario in vetta alla classifica di Coppa del mondo: - sportface2016 : #Scialpino, Coppa del Mondo maschile: classifica generale aggiornata dopo gigante #Adelboden 2022 - zazoomblog : Classifica Coppa del Mondo combinata nordica 2021-2022: Johannes Lamparter si avvicina a Riiber con la vittoria in… - VperVents : @nuttorius @sslansia Ha vinto quello che poteva vincere la Lazio Coppa Italia e 2 supercoppe.P.S: già t'ho detto ch… - RaiSport : ?? Sara #Hector vince il gigante di #KranjskaGora, #Bassino terza La svedese balza anche al comando della classific… -

Ultime Notizie dalla rete : Classifica Coppa

OA Sport

Inla situazione è comunque migliore per Trento, perché l'Aquila sta conducendo un ...del previsto ed è di conseguenza in bilico anche per quanto riguarda la qualificazione inItalia. ...... l'azzurro Dominik Fischnaller torna sul podio (quarta volta in stagione) nel singolo didel ... Con i 70 punti guadagnati, lagenerale vede ora Fischnaller terzo dietro al primo ...Con ben tre match su quattro annullati a causa del Covid, oggi si è disputata una sola partita del terzo turno di Coppa Italia di rugby, con il Rovigo che ospitava il Colorno. Entrambe le formazioni e ...Facebook Twitter Gmail LinkedIn 46a Pustertaler Ski-Marathon 3Zinnen Dolomites, un trionfo. Dal Magro e Müller primi nella amatoriale di 62 km, Ustiugov e Geraghty Moats nella 30 km. Da Sesto a Villab ...