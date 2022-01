Calcio | la Juventus trionfa in Supercoppa | le bianconere battono 2-1 il Milan 2

(Di sabato 8 gennaio 2022) (Adnkronos) - “Non è stata una bellissima partita da parte nostra – ha commentato in maniera molto sincera a fine gara la match-winner della sfida, Cristiana Girelli – perché non abbiamo espresso un gran gioco. Nel secondo tempo ci siamo ritrovate e poi alla fine, per fortuna, il gol è arrivato”. Comunque sorridente a fine partita per la bella prova offerta dalle sue ragazze, nonostante la sconfitta maturata proprio sul fotofinish, il tecnico del, Maurizio Ganz: “Sono orgoglioso perché abbiamo fatto una grande prestazione e giocato alla pari della, una squadra che è tra le prime otto d'Europa e che tiferemo in Champions. Complimenti alle, ma credo che oggi l'elogio più grande vada fatto al. Siamo sulla strada giusta e in futuro ci toglieremo delle grandi soddisfazioni”.

La è destinata a continuare, ma sempre con meno tifosi. La Lega, riunita in assemblea, ha approvato all'unanimità una delibera che autolimita dal 16 gennaio ...per la partita contro la) ...Roma - Juve con tante novità. ha comunicato la lista dei giocatori che prenderanno parte alla trasferta dell'Olimpico, in programma domenica alle 18.30. Rientrano Chiellini (guarito dal Covid), Kaio ...La Lega calcio, riunita in assemblea ... con conseguente caos biglietti specialmente per chi (come la Roma allo stadio Olimpico per la partita contro la Juventus) aveva già superato la quota del 50%.A Frosinone terza Supercoppa consecutiva per le bianconere, primo trofeo dell'era Montemurro: la squadra di Ganz è sconfitta per 2-1 e si arrende a Girelli a due minuti dai supplementari.