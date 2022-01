Basket | serie A1 Femminile | 2a giornata di ritorno | il programma delle partite e dove vederle

(Di sabato 8 gennaio 2022) LaA1 torna in campo con due match validi per la quindicesima. Rinviate anche questo week end tantissime: E-Work Faenza-Allianza Geas Sesto San Giovanni, Banco di Sardegna Dinamo Sassari-Fila San Martino di Lupari...

Advertising

OrazioFTW : @DelpapaMax Per la serie 'Che sa da fá pe campá.' Quando vuoi giocare a basket e sei alto come Brunetta.. - giannigosta : Basket. Serie ‘B’, il campionato riprende: spicca il match fra Pozzuoli e Cassino - RedazioneLaNews : #Milano Il Covid ferma Geas e Sanga: rinviate le partite con Faenza a Ponzano - StreetNews24 : Nel match di recupero della dodicesima giornata di serie A2 di basket, disputato al PalaTriccoli di Jesi, la Ristop… - sportface2016 : #Basket #SerieA1 2021/2022 15^ giornata: programma, date, orari e tv -

Ultime Notizie dalla rete : Basket serie

A, la Lega alla conferenza Stato - Regioni: anticipato l'incontro Il presidente del Consiglio ... La Lega calcio parteciperà insieme ai rappresentanti dei movimenti die pallavolo, alla ...Fra le squadre più in forma a Est c'è sicuramente Philadelphia, inpositiva da sei partite, l'ultima conquistata a spese di San Antonio (119 - 100) col solito Embiid nelle vesti di trascinatore ...La festa è finita. Anche la Serie A recalcitrante dovrà farsi più in là, limitarsi, rinunciare a pezzi di sé, ossia dei suoi introiti: come quasi tutti, in ...La Gruppo Mascio Blu Basket 1971 comunica di aver raggiunto un accordo fino al termine della stagione con l’atleta americano con passaporto italiano Adam Sollazzo, guardia/ala di 1,98, nato ...