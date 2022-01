Alessandra Mastronardi | matrimonio annullato ad un passo dalle nozze Tutti i dettagli

(Di sabato 8 gennaio 2022) Sembrava tutto pronto per ledie il compagno (da tre anni) Ross McCall e invece qualcosa è andato storto. E di molto: ildei due attori sarebbe infatti statoad undal "sì...

Advertising

_DonTellMe : Il 2022 inizia con me che sto malissimo fisicamente e con Alessandra mastronardi che si è probabilmente lasciata da Scott McCall. - ParliamoDiNews : Alessandra Mastronardi annulla il matrimonio: con Ross McCall è finita #alessandra #mastronardi #annulla… - Silvia_Mio86 : RT @lostthemoth: C'era una volta Studio Uno (2017) Con Alessandra Mastronardi, Diana del Bufalo e Giusy Buscemi Di Riccardo Donna . . Roma,… - lostthemoth : C'era una volta Studio Uno (2017) Con Alessandra Mastronardi, Diana del Bufalo e Giusy Buscemi Di Riccardo Donna .… - SimonaCroisette : RT @alemastronardif: NEWS: Il film TV 'Carla' con protagonista Alessandra Mastronardi è disponibile da oggi in tutte le librerie italiane!… -

Ultime Notizie dalla rete : Alessandra Mastronardi

rottura trae Ross McCall: annullato il loro matrimonio. Secondo molte testate di gossip la storia tra i due attori sarebbe arrivata al capolinea. Cosa è successo? Matrimonio annullato, è ...Ci sarebbe un clamoroso colpo di scena nella vita privata di. La splendida attrice che, recentemente, ha indossato i panni di Carla Fracci nel film a lei dedicato, avrebbe annullato il matrimonio con l'attore scozzese Ross McCall. A ...La vita sentimentale di Alessandra Mastronardi non è mai stata al centro del chiacchiericcio in rosa: l’attrice ha sempre mantenuto il massimo riserbo, scegliendo di non svelarsi più di tanto. Una dec ...Alessandra Mastronardi e Ross McCall si sono lasciati? Secondo Diva e Donna, dopo tre anni, la storia sarebbe giunta al capolinea e il matrimonio saltato.