(Di sabato 8 gennaio 2022) Nell’ultimo episodio disi è tenuta una sfida tra due ex NXT: il numero uno del ranking maschile Adamha affrontato Jacknell’opener della serata. I due non si erano mai affrontati prima d’ora anche se entrambi si trovavano durante lo stesso periodo nell’ex brand giallo, si tratta inoltre del primo match televisivo in AEW perche però non è andato nel migliore dei modi.si porta sul 7-0, infortunio perAd avere la meglio nel bel match tra i due è stato infatti Adam, il membro della SuperKliq ha ottenuto la vittoria per sottomissione:aveva precedentemente accusato un problema al ginocchio,era sul punto di eseguire la Panama Sunrise quando ha cambiato la sua offensiva in ...

Zona_Wrestling : #WWE AEW: Incontro tra ex NXT a Rampage, Cole vince ma preoccupazione per Atlas nel finale - -

Ultime Notizie dalla rete : AEW Incontro

...anche lo spiacevole infortunio al braccio riportato da Rey Fenix sul finire dell'. ... Vi ricordiamo che potete seguire la programmazione settimanale dellain Italia su Sky Sport . Di ......subito dell'accaduto per firmare con il sangue dell'avversario il contratto per l'e c'è da ...con grande interesse l'esito di questa disputa dopo essersi affrontati nella finale per l'World ...Durante AEW Rampage (i cui risultati li trovate QUI! ) Hook è tornato nuovamente all’azione, stavolta per affrontare Aaron Solow della Factory. Gli estimatori ed i fan del figlio di Taz crescono a dis ...Battle of the Belts è il prossimo special televisivo della AEW. Come potranno vederlo in diretta gli spettatori italiani della Federazione?