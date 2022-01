(Di venerdì 7 gennaio 2022) Il leader del partito di governo Diritto e Giustizia (Pis), Jaroslaw Kaczynski, ha ammesso in un'intervista che il software per spiare glideiviene utilizzatodaisegreti polacchi,se non che...

Advertising

mariocaligiuri : Watergate polacco, i servizi hackerano gli smartphone dei cittadini con Pegasus (anche i politici) -

Ultime Notizie dalla rete : Watergate polacco

... che sarebbe stato alla guida del Washington Post durante lo scandalo. L'obiettivo era di ... Il sociologoha coniato la definizione celeberrima di modernità liquida per definire la ...Tusk ha chiesto un'inchiesta parlamentare sulle accuse, definite dalla stampa un ''. Gli smartphone infettati da Pegasus, prodotto dall'impresa israeliana Nso, diventano dei ...“Questo non ha precedenti nella nostra storia”, ha denunciato Tusk, aggiungendo: “È la più grande e profonda crisi per la nostra democrazia dal 1989”. Zaryn non ha confermato né smentito che la Poloni ...Un attacco alla democrazia polacca. A denunciarlo è il capo dell'opposizione Donald Tusk, che rilancia i report sul presunto spionaggio di oppositori da parte del governo di Varsavia tramite lo spywar ...