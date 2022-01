Tommaso Zorzi interviene contro Katia Ricciarelli (Di venerdì 7 gennaio 2022) Gli scivoloni di Katia Ricciarelli hanno spaccato in due il gruppo dei vipponi del GF Vip e stanno facendo discutere anche fuori dalla casa di Cinecittà. Poco fa è intervenuto anche Tommaso Zorzi, che ha criticato il comportamento del soprano: “Vorrei poter dare della “vecchia scrofa” alla Ricciarelli con la stessa facilità che ha lei nell’usare il termine “ric***0ne”. Ma per fortuna ho un’educazione che me lo impedisce“. Non soltanto Tommaso Zorzi, anche Rosalinda Cannavò ieri è intervenuta sul caso della Ricciarelli: “Cosa ne pensiamo di Katia Ricciarelli? La situazione, per me, è assolutamente raccapricciante. Squalifica… assolutamente! E senza nemmeno pensarci“. Vorrei poter dare della “vecchia scrofa” alla ... Leggi su biccy (Di venerdì 7 gennaio 2022) Gli scivoloni dihanno spaccato in due il gruppo dei vipponi del GF Vip e stanno facendo discutere anche fuori dalla casa di Cinecittà. Poco fa è intervenuto anche, che ha criticato il comportamento del soprano: “Vorrei poter dare della “vecchia scrofa” allacon la stessa facilità che ha lei nell’usare il termine “ric***0ne”. Ma per fortuna ho un’educazione che me lo impedisce“. Non soltanto, anche Rosalinda Cannavò ieri è intervenuta sul caso della: “Cosa ne pensiamo di? La situazione, per me, è assolutamente raccapricciante. Squalifica… assolutamente! E senza nemmeno pensarci“. Vorrei poter dare della “vecchia scrofa” alla ...

Advertising

realtimetvit : Emozioni, riflessioni e confessioni dei protagonisti della prima edizione di #DragRaceItalia: ogni domenica in seco… - realtimetvit : Mancano solo 3 giorni a #DragRaceItalia su #RealTime! ?????? Ad aprire le danze di questo attesissimo conto alla roves… - realtimetvit : #DragRaceItalia è molto di più di uno show televisivo: preparatevi a ridere, stupirvi e soprattutto ad emozionarvi.… - Angelamaggio75 : @tommaso_zorzi Il brutto è che purtroppo non ha usato solo quella come parola, purtroppo usa pure parole razziste..… - Melimelatiro : @tommaso_zorzi come asfalti tu nessuno -