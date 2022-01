Tom Stoltman | l’uomo più forte al mondo | «L’autismo è un superpotere | ti rende un’atleta migliore»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 7 gennaio 2022)? Per Tompiùal, è un. E dunque come tale andrebbe trattato. Lo scrive l’edizione odierna del Messaggero. «Dico sempre ai giovani e ai loro genitori: siamo diversi, ma abbiamo un vantaggio sulle persone che non lo sono. Abbiamo un, loro no». Per, 27enne scozzese, è stato proprioad aiutarlo nella vittoria della competizione che si è tenuta a Sacramento lo scorso giugno. «Credo ti renda un atleta– ha spiegato alla Bbc – perché è come avere un disturbo ossessivo compulsivo, hai una routine e continui a ripeterla: mangi, dormi, ti alleni. Ogni giorno». E lo stesso avviene in palestra, dove ripeti continuamente gli esercizi. La vita ...