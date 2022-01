Temperature giù: ghiaccio, in Toscana allerta per 28 comuni. Domenica torna la neve (Di venerdì 7 gennaio 2022) Firenze, 7 gennaio 2022 - Le previsioni del tempo riportate dal Centro funzionale della Regione Toscana prevedono un deciso calo termico a partire da venerdì sera e anche per la giornata di sabato ... Leggi su lanazione (Di venerdì 7 gennaio 2022) Firenze, 7 gennaio 2022 - Le previsioni del tempo riportate dal Centro funzionale della Regioneprevedono un deciso calo termico a partire da venerdì sera e anche per la giornata di sabato ...

Advertising

qn_lanazione : Temperature giù: ghiaccio, in Toscana allerta per 28 comuni. Domenica torna la neve - infoitinterno : Meteo, arriva l'inverno. Giù le temperature, ma con sole e nebbia al Nord - infoitinterno : Il Meteo in Sicilia, per l’Epifania tornano le nuvole, temperature giù – LE PREVISIONI - ilmeteoit : #Meteo: imminente #COLLASSO #TERMICO! #Temperature giù anche di 15°C... - panzaantonio61 : RT @messveneto: Giù le temperature, ecco che tempo ci aspetta nei prossimi giorni: Befana imbiancata in montagna dopo un inizio d’anno con… -