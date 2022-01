Smart working per gli statali, la “flessibilità” rivendicata da Brunetta? Finora solo sulla carta: in Comuni e ministeri non più di 8 giorni al mese di lavoro agile (Di venerdì 7 gennaio 2022) Dagli otto giorni di Smart working al mese possibili per i dipendenti del comune di Milano al lavoro sempre in presenza al comune di Palermo. È lo spettro in cui si sono mosse gran parte delle pubbliche amministrazioni dopo il 15 ottobre. Cioè dall’entrata in vigore del decreto ministeriale di Renato Brunetta che ha riportato i lavoratori pubblici in ufficio, dopo che il governo Conte II aveva deciso di considerare il lavoro da casa come una modalità ordinaria in fase emergenziale. Ai sindacati e alle forze politiche, in primis il M5S, che in questi giorni hanno chiesto un sostanzioso ritorno al lavoro agile, il ministro della Pubblica amministrazione ha risposto che le norme in vigore già consentono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) Dagli ottodialpossibili per i dipendenti del comune di Milano alsempre in presenza al comune di Palermo. È lo spettro in cui si sono mosse gran parte delle pubbliche amministrazioni dopo il 15 ottobre. Cioè dall’entrata in vigore del decretoale di Renatoche ha riportato i lavoratori pubblici in ufficio, dopo che il governo Conte II aveva deciso di considerare ilda casa come una modalità ordinaria in fase emergenziale. Ai sindacati e alle forze politiche, in primis il M5S, che in questihanno chiesto un sostanzioso ritorno al, il ministro della Pubblica amministrazione ha risposto che le norme in vigore già consentono ...

