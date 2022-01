“Si sposa”. Fiori d’arancio in casa Carrisi-Lecciso, felicità per Al Bano e Loredana (Di venerdì 7 gennaio 2022) Per Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso questo 2022 si è aperto in modo scoppiettante e con una notizia meravigliosa. La loro bellissima figlia, Brigitta Cazzato ha ricevuto la proposta di matrimonio dal fidanzato Yan. Una notizia che è arrivata rischiarando il cielo di tutta la famiglia, dopo la spiacevole esperienza di Al Bano con il Covid 19, che non ha però fortunatamente sortito gravi effetti. La fatidica domanda è stata fatta dal fidanzato nella location da sogno di Watamu Marine National Park, nel caldo ed intrigante Kenya. Un luogo magico come tutti gli altri che Brigitta Cazzato aveva già visitato (e prontamente postato sui social), tra cui l’Asia, in particolare l’incantevole India. Brigitta Cazzato era nata nei primi anni Novanta dalla relazione tra Loredana ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 7 gennaio 2022) Per Alquesto 2022 si è aperto in modo scoppiettante e con una notizia meravigliosa. La loro bellissima figlia, Brigitta Cazzato ha ricevuto la proposta di matrimonio dal fidanzato Yan. Una notizia che è arrivata rischiarando il cielo di tutta la famiglia, dopo la spiacevole esperienza di Alcon il Covid 19, che non ha però fortunatamente sortito gravi effetti. La fatidica domanda è stata fatta dal fidanzato nella location da sogno di Watamu Marine National Park, nel caldo ed intrigante Kenya. Un luogo magico come tutti gli altri che Brigitta Cazzato aveva già visitato (e prontamente postato sui social), tra cui l’Asia, in particolare l’incantevole India. Brigitta Cazzato era nata nei primi anni Novanta dalla relazione tra...

