Scuola | scontro tra governo e De Luca sul rientro Oggi vertice tra ministero e sindacati

(Di sabato 8 gennaio 2022) Per il 10 gennaio è prevista la ripartenza delle lezioni in presenza, ma è braccio di ferro sull'ipotesi di posticipare la data causa contagi da coronavirus: 1.500 presidi scrivono alproponendo un rinvio, l'esecutivo tira dritto. Il governatore della Campania chiude scuole dell'infanzia, elementari e medie fino al 29 gennaio.convocati per un'informativa sulle nuove regole per la gestione dei casi di positività

Il governatore del Veneto, Zaia parlando diha utilizzato il termine "caos" così come il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci che ha scritto al presidente Draghi per "...E'Regioni - Governo sulla riapertura delle scuole lunedì 10 gennaio. Ma l'esecutivo non arretrata di un centimetro. "Il governo ha scelto di tutelare il più possibile lacome presidio ...... rispondendo all' appello di ritardare di due settimane il ritorno in presenza avanzato da oltre 1. REGIONE PER REGIONE) Bianchi: 'Tre quarti dei ragazzi sono vaccinati' approfondimento Covid in ..«La scuola in presenza è e deve restare una priorità non solo per il governo, ma per tutto il Paese». Mentre il sottosegretario all’Istruzione Rosano Sasso scriveva questo post su Facebook, arrivavano ...