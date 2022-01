Patatine fritte più buone che al McDonald’s. Scopri con noi il segreto! (Di venerdì 7 gennaio 2022) Patatine fatte in casa, ma buone come quelle del ristorante, qual’è il segreto? In poche semplici mosse, potete preparare le Patatine più deliziose che abbiate mai assaggiato. Per fare questo però è necessario avere qualche piccolo accorgimento che vi sveliamo di seguito. Gli ingredienti sono solo tre. Mettete in pratica questa ricetta e state certi che non resterete delusi. Avanti! Ora potete mettervi ai fornelli e stupire tutta la famiglia, anche i più piccoli. Ingredienti 500 gr di patate 1 cucchiaio di amido di mais 50 ml di aceto bianco Procedimento Procuratevi mezzo chilo di patate, lavatele e sbucciatele per bene, poi utilizzando un coltello da cucina tagliatele a rondelle e poi a listarelle, come le Patatine che si acquistano nelle buste o si mangiano al ristorante. Una volta fatto, immergetele in una ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 7 gennaio 2022)fatte in casa, macome quelle del ristorante, qual’è il segreto? In poche semplici mosse, potete preparare lepiù deliziose che abbiate mai assaggiato. Per fare questo però è necessario avere qualche piccolo accorgimento che vi sveliamo di seguito. Gli ingredienti sono solo tre. Mettete in pratica questa ricetta e state certi che non resterete delusi. Avanti! Ora potete mettervi ai fornelli e stupire tutta la famiglia, anche i più piccoli. Ingredienti 500 gr di patate 1 cucchiaio di amido di mais 50 ml di aceto bianco Procedimento Procuratevi mezzo chilo di patate, lavatele e sbucciatele per bene, poi utilizzando un coltello da cucina tagliatele a rondelle e poi a listarelle, come leche si acquistano nelle buste o si mangiano al ristorante. Una volta fatto, immergetele in una ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Tre boeing carichi di patate sono pronti a partire per il Giappone per salvare i McDonald's dalla carenza di pata… - pbarnes00 : @asjulss lmao amo, brutti ceffi che mandano foto di patatine fritte ?????? - RobbPertusi : voglia di patatine fritte a quest’ora check ? - givemelove_24 : Raga ma voi non avete voglia di una mega porzione di patatine fritte? Perché io sì - MaggicaPolly : @roberti01918030 @lphaBlack lo so lo so, ci si fa i tuffi dentro ?? Questa storia delle patatine fritte me lo fa ved… -