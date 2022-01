Nuovo decreto obbligo vaccinale over50 Oggi in gazzetta ufficiale | in vigore da domani

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera all'unanimità al nuovo decreto legge Covid che introduce l'… - NicolaPorro : ?? Avete visto il nuovo #decreto anti-Covid? È un mostro burocratico. E qualcosa non torna... ?? @GiusDeLorenzo - petergomezblog : Misure Covid, il cdm vara all’unanimità nuovo decreto: obbligo vaccinale per gli over 50. Draghi decide di non spie… - Antonio_Tatti_ : RT @perchetendenza: #100euro: Perché il nuovo decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri prevede a partire dal 1 febbraio una sanzi… - YaoMomo__ : RT @perchetendenza: #100euro: Perché il nuovo decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri prevede a partire dal 1 febbraio una sanzi… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo decreto

Dovrebbe essere pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale, secondo quanto si apprende, ilsull'obbligo vaccinale anti - Covid per gli over - 50. L'obbligatorietà sarebbe dunque in vigore da domani 8 gennaio: ciò significa che i lavoratori over 50, spiegano le stesse fonti, hanno ...La Corte dei Conti ha infatti registrato ildi nomina del Presidente Giovanni Tria e degli ... sia il'Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico', istituito con la Legge di ...Le nuove regole per rientro a scuola e gestione dei casi di positività, spiegate in modo semplice, tra lezioni in classe, test e didattica a distanza.Nuove regole anti-Covid per la scuola: cosa si è deciso nel nuovo Decreto. Quarantene, casi positivi, Dad, test: le norme dall'asilo fino alle .... Tra il 7 e il 10 gennaio confermato il rientro in cl ...