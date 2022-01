Morta Gloria Piedimonte la “guapa” di ‘Discoring’, il figlio: “Se ne è andata con grande dignità” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Gloria Piedimonte, l’indimenticabile “guapa” del programma Discoring è Morta nella notte tra il 6 ed il 7 gennaio all’ospedale Poma dove era ricoverata per complicanze dovute al Covid. Nel pomeriggio dell’Epifania, le agenzie di stampa avevano diffuso la notizia della sua scomparsa, smentita poi dal figlio. L’uomo aveva infatti riferito che la salute della showgirl … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 7 gennaio 2022), l’indimenticabile “” del programma Discoring ènella notte tra il 6 ed il 7 gennaio all’ospedale Poma dove era ricoverata per complicanze dovute al Covid. Nel pomeriggio dell’Epifania, le agenzie di stampa avevano diffuso la notizia della sua scomparsa, smentita poi dal. L’uomo aveva infatti riferito che la salute della showgirl … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

