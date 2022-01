Milano, un video mostra un’altra aggressione in piazza Duomo nella notte di Capodanno: due ragazze accerchiate e molestate dalla folla (Di venerdì 7 gennaio 2022) Si allarga il perimetro delle indagini sulle aggressioni avvenute a Milano la notte di Capodanno. Dopo la vicenda della 19enne studentessa fuorisede, sarebbero almeno altri quattro i casi sotto la lente degli inquirenti. L’ipotesi è di violenza sessuale di gruppo. Un nuovo video pubblicato dall’agenzia Alanews mostra due ragazze aggredite da una folla di ragazzi in piazza Duomo. Le vittime dell’aggressione, in lacrime, hanno poi trovato riparo nella presenza delle forze dell’ordine, dopo aver vissuto momenti di panico nell’impossibilità di spostarsi a causa dell’accerchiamento. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) Si allarga il perimetro delle indagini sulle aggressioni avvenute aladi. Dopo la vicenda della 19enne studentessa fuorisede, sarebbero almeno altri quattro i casi sotto la lente degli inquirenti. L’ipotesi è di violenza sessuale di gruppo. Un nuovopubblicato dall’agenzia Alanewsdueaggredite da unadi ragazzi in. Le vittime dell’, in lacrime, hanno poi trovato riparopresenza delle forze dell’ordine, dopo aver vissuto momenti di panico nell’impossibilità di spostarsi a causa dell’accerchiamento. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

