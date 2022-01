L’allenatore allo scoperto | “Emerson Palmieri può essere un opzione per noi” | le parole

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Ben Chilwell ha terminato la sua stagione. A confermarlo è stato proprio il suo allenatore, Thomas Tuchel, in conferenza stampa: “Non darò alcun dettaglio, ma non posso negare che Ben Chilwell sia vittima di un lungo infortunio. Il nostro terzino sinistro mancherà per tutta la stagione“. Tuchel ChelseaCon il suo esterno sinistro fuori, il tecnico tedesco sta valutando, insieme alla società, tutte le situazioni e le decisioni da prendere. Una di queste riguarda il futuro di: il fresco campione d’Europa può tornare adpreso in considerazione. “So che non ha avuto molti minuti, ma è un grande ragazzo e professionista. Lui è ancora un giocatore del Chelsea ma non conta solo quel che voglio. Bisogna valutare la situazione, ...