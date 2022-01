Insigne | D’Amico | “Cifre nette e in euro | al Toronto a giugno”

Leggi su sportface

(Di venerdì 7 gennaio 2022) “Quando abbiamo capito chenon avrebbe rinnovato col Napoli, abbiamo presentato la nostra offerta al calciatore. Non abbiamo in alcun modo creato dei fastidi agli azzurri, rispettiamo Aurelio De Laurentiis e la sua società. Non abbiamo mai avuto intenzione di anticipare l’acquisto: ad oggi l’idea è quella di portarlo in Mls a“. Così Andrea, intermediario nell’affare tra, in un’intervento nel programma Radio Goal di Radio Kiss Kiss Napoli. Il procuratore ha poi aggiunto, nei riguardi delledi cui si parlava (circa 11.5 milioni dia stagione per cinque anni): “Non posso dire nulla per una questione di riservatezza, ma dico solo che lesonoe in, non in ...