EuroJackpot oggi 7 gennaio 2022 | ecco l’estrazione di stasera con i numeri vincenti

(Di venerdì 7 gennaio 2022). I risultati del concorso di, venerdì 7, in diretta su Il Corriere della Città. Puntuale come ogni venerdì sera arrivadell’, la lotteria che mette in sfida i giocatori di tutta Europa. Tra pochi minuti su questa pagina la combinazione vincente con i 5estratti ed i 2 eurodi, venerdì 7/01/. Di seguito i cinqueestratti e gli ...

CorriereCitta : #EuroJackpot oggi #7gennaio 2022: ecco l’estrazione di stasera con i numeri vincenti - controcampus : #EuroJackpot #7Gennaio2022 #Estrazione ?numeri vincenti? - infoitestero : EuroJackpot europeo estrazione di venerdì 31 dicembre oggi - Charotar2020 : Eurojackpot: le estrazioni e le quote di oggi venerdì 31 dicembre 2021 - filadelfo72 : Eurojackpot di oggi, estrazione venerdì 31 dicembre 2021: montepremi e combinazione vincente -

Ultime Notizie dalla rete : EuroJackpot oggi

I numeriporteranno quote e vincite tra le più ambite d'Europa. Una volta settimana, esattamente ogni venerdì, cresce l'attesa di conoscere i numeri vincenti. Bisogna indovinare una ...: le caratteristiche del gioco Da quando il gioco è stato creato l'estrazione dell'si tiene ogni venerdì sera alle 21:00 in diretta da Helsinki e prevede il sorteggio di 5 ...Nessuno infatti riesce ad imitare il fortunato che la settimana scorsa ha vinto 12 milioni di euro. Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 31 dicembre 2021: i numeri vincenti. In Italia solo un 4+2.Estrazione Eurojackpot: numeri vincenti di oggi venerdì 31 dicembre 2021 e quote del concorso numero 52/2021. La combinazione vincente ...