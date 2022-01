Delia Duran da stasera in quarantena, sarà lei ad annunciare il suo ingresso ai vip (Di venerdì 7 gennaio 2022) Delia Duran entrerà nella casa di Cinecittà. sarà lei stasera ad annunciarlo ai vipponi. Come reagirà Soleil? Come anticipato questo pomeriggio da Alfonso Signorini, Delia Duran entrerà nella casa del Grande Fratello. sarà lei stessa ad annunciarlo ai vipponi questa sera e poi si metterà in quarantena per poter entrare in gioco da venerdì prossimo. Come reagirà Soleil Sorge? Lo sapremo questa sera e si preannuncia una puntata scoppiettante. Intanto stasera Alfonso Signorini entrerà nel loft di Cinecittà per fare un discorso ai vip, dopo gli accadimenti di questi giorni. Ma torniamo a Delia e Soleil. In più occasioni le due donne si sono scontrate per via di Alex Belli che dentro la casa nei tre mesi di permanenza prima ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 7 gennaio 2022)entrerà nella casa di Cinecittà.leiad annunciarlo ai vipponi. Come reagirà Soleil? Come anticipato questo pomeriggio da Alfonso Signorini,entrerà nella casa del Grande Fratello.lei stessa ad annunciarlo ai vipponi questa sera e poi si metterà inper poter entrare in gioco da venerdì prossimo. Come reagirà Soleil Sorge? Lo sapremo questa sera e si preannuncia una puntata scoppiettante. IntantoAlfonso Signorini entrerà nel loft di Cinecittà per fare un discorso ai vip, dopo gli accadimenti di questi giorni. Ma torniamo ae Soleil. In più occasioni le due donne si sono scontrate per via di Alex Belli che dentro la casa nei tre mesi di permanenza prima ...

Advertising

infoitcultura : Anticipazioni GF Vip, la decisione su Katia Ricciarelli: entra in casa Delia Duran - 361_magazine : Delia Duran entrerà nella casa di Cinecittà. Sarà lei stasera ad annunciarlo ai vipponi. Come reagirà Soleil? - fabiofabbretti : Stasera al #GFVIP: Signorini nella casa, sorprese per Manuel e Soleil, l’annuncio di Delia Duran concorrente… - _softPizza_ : RT @Idonotcombdolls: Non ce la faccio più a vivere in un paese che invece di commentare l’ingresso di Delia Duran nella casa del Grande Fra… - Idonotcombdolls : Non ce la faccio più a vivere in un paese che invece di commentare l’ingresso di Delia Duran nella casa del Grande… -