Covid: 200 militari in aiuto negli ospedali di Londra (Di venerdì 7 gennaio 2022) Duecento militari britannici sono stati dislocati in alcuni ospedali di Londra come prima forma di aiuto di fronte ai buchi di personale causati dalle assenze per malattia - o per isolamento dovuto al ...

Covid: 200 militari in aiuto negli ospedali di Londra - Ultima Ora Agenzia ANSA Covid: 200 militari in aiuto negli ospedali di Londra (ANSA) - LONDRA, 07 GEN - Duecento militari britannici sono stati dislocati in alcuni ospedali di Londra come prima forma di aiuto di fronte ai buchi di personale causati dalle assenze per malattia - ...

