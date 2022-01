Coutinho diventa “Villain” | è la rivincita del brasiliano

Leggi su zon

(Di venerdì 7 gennaio 2022) L’Aston Villa punta forte su Philippe. Il talentoè pronto a giocarsi le sue carte su un palcoscenico tutto per lui A 29 anni suonati,è pronto a riprendere in mano la sua carriera calcistica. Dopo alti e bassi con la maglia del Barcellona, il “piccolo mago” vola in inghilterra per vestir i colori dell’Aston Villa. I “s” (questo il soprannome della squadra di Birmingham) non vivono un momento roseo di classifica. In Premier League, infatti, marciano a rilento in zona salvezza tenendo saldo il tredicesimo posto in classifica nonostante le ultime due sconfitte contro Brentford ed il Chelsea. Perquesta può davvero essere l’ultima chance di mostrare le sue vere qualità. Arrivato in prestito dai blaugrana, giocherà in Premier League fino al termine della ...