“Cicogna in arrivo!”. L’attore 58enne presto papà per la quinta volta. Tra lui è la moglie 32 anni di differenza (Di venerdì 7 gennaio 2022) L’attore sarà padre per la terza volta. La star di “Pig” e la sua quinta moglie aspettano il loro primo figlio. Un amico della coppia ha confermato la notizia alla rivista People e ha aggiunto: “I futuri genitori sono euforici!”. L’attore, 58 anni, si spostato con lei, 26 anni, nel corso di una cerimonia molto intima al Wynn Hotel di Las Vegas” il 16 febbraio dello scorso anno. “Ci siamo incontrati in Giappone e ho pensato che fosse stupenda quando l’ho incontrata”. “Avevamo molto in comune. Anche a lei piacciono gli animali, quindi le ho chiesto: ‘Hai animali domestici?’ E lei ha detto: ‘Sì, ho scoiattoli volanti.’ Aveva due petauri dello zucchero… Ho pensato: “Ecco. Questo potrebbe funzionare”. Nicolas Cage e Riko Shibata sono stati avvistati per la prima ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 7 gennaio 2022)sarà padre per la terza. La star di “Pig” e la suaaspettano il loro primo figlio. Un amico della coppia ha confermato la notizia alla rivista People e ha aggiunto: “I futuri genitori sono euforici!”., 58, si spostato con lei, 26, nel corso di una cerimonia molto intima al Wynn Hotel di Las Vegas” il 16 febbraio dello scorso anno. “Ci siamo incontrati in Giappone e ho pensato che fosse stupenda quando l’ho incontrata”. “Avevamo molto in comune. Anche a lei piacciono gli animali, quindi le ho chiesto: ‘Hai animali domestici?’ E lei ha detto: ‘Sì, ho scoiattoli volanti.’ Aveva due petauri dello zucchero… Ho pensato: “Ecco. Questo potrebbe funzionare”. Nicolas Cage e Riko Shibata sono stati avvistati per la prima ...

Advertising

redazionerumors : Cicogna in arrivo per Fabio Colloricchio? La fidanzata Violeta sembra essere in dolce attesa #fabiocolloricchio… - zazoomblog : “Un bimbo in arrivo”. Cicogna in volo per la coppia: che gioia per l’ex tronista di UeD e la fidanzata vip -… - CronacaSocial : Cicogna di nuovo in arrivo in casa Ferragni: “Una notizia stupenda” ?? -