Carburanti, prezzi in rialzo per benzina e gasolio (Di venerdì 7 gennaio 2022) Tornano a salire i prezzi di benzina e gasolio, dopo l'aggiustamento di inizio anno per l'aumento del costo di miscelazione dei bioCarburanti. Nuovo forte rialzo per il metano liquido (Gnl). Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, ieri Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Stessa mossa per IP e Q8. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,730 euro/litro (+2 millesimi, compagnie 1,736, pompe bianche 1,715), diesel a 1,596 euro/litro (+2, ...

