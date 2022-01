Aston Villa: ufficiale l’arrivo di Coutinho dal Barcellona (Di venerdì 7 gennaio 2022) Philippe Coutinho lascia per la seconda volta Barcellona per accasarsi in prestito nel suo nuovo club, l’Aston Villa. Per il brasiliano si tratta di un ritorno in Premier League: prima di accettare l’offerta degli spagnoli l’ex Inter si era fatto le ossa nel Liverpool, in cui mise a segno 54 reti in 204 presenze. Il fantasista carioca, poco valorizzato nelle ultime gestioni al Barça, è atteso a Birmingham nelle prossime 48h in cui firmerà il suo contratto. La formula del trasferimento è un prestito fino a termine della stagione. Coutinho spera di replicare la magnifica esperienza che fece al Bayern Monaco, sempre in prestito dal Barcellona. All’epoca il brasiliano riuscì a fare e a vincere di tutto (compresa la Champions League). Coutinho-Aston ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 7 gennaio 2022) Philippelascia per la seconda voltaper accasarsi in prestito nel suo nuovo club, l’. Per il brasiliano si tratta di un ritorno in Premier League: prima di accettare l’offerta degli spagnoli l’ex Inter si era fatto le ossa nel Liverpool, in cui mise a segno 54 reti in 204 presenze. Il fantasista carioca, poco valorizzato nelle ultime gestioni al Barça, è atteso a Birmingham nelle prossime 48h in cui firmerà il suo contratto. La formula del trasferimento è un prestito fino a termine della stagione.spera di replicare la magnifica esperienza che fece al Bayern Monaco, sempre in prestito dal. All’epoca il brasiliano riuscì a fare e a vincere di tutto (compresa la Champions League)....

