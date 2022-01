Ascolti Tv analisi 6 gennaio 2022: “I Soliti Ignoti Lotteria” travolge De Luigi e “Harry Potter”. La Juve non domina più le graduatorie del calcio (Di venerdì 7 gennaio 2022) Ascolti Tv al top: I Soliti Ignoti Lotteria Italia a 5,186 milioni e 24%, Tg1 a 5,151 milioni e 22,9%; L’Eredità 4,4 milioni e 21,3%. Tg5 3,882 milioni e 17,15% Mentre Omicron continua a impazzare, il 6 di gennaio del 2022 in prima serata è andata in onda la oramai tradizionale versione da prima serata dello speciale Lotteria Italia dei Soliti Ignoti su Rai1. Tutti gli altri competitor e canali principali – con il turno del campionato di calcio di Serie A colpito da pandemia che proponeva comunque Juventus-Napoli nella fascia pregiata – hanno programmato film. Ascolti tv prima serata Su Rai1, Soliti Ignoti il Ritorno- Speciale ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 7 gennaio 2022)Tv al top: IItalia a 5,186 milioni e 24%, Tg1 a 5,151 milioni e 22,9%; L’Eredità 4,4 milioni e 21,3%. Tg5 3,882 milioni e 17,15% Mentre Omicron continua a impazzare, il 6 didelin prima serata è andata in onda la oramai tradizionale versione da prima serata dello specialeItalia deisu Rai1. Tutti gli altri competitor e canali principali – con il turno del campionato didi Serie A colpito da pandemia che proponeva comunquentus-Napoli nella fascia pregiata – hanno programmato film.tv prima serata Su Rai1,il Ritorno- Speciale ...

