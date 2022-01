Anna Tatangelo tutta la verità su Gigi D' Alessio | Quando andavamo a letto

(Di venerdì 7 gennaio 2022) La famosa cantanterivela un particolare sulla relazione conD', quello che si potrebbe concludere dalla dichiarazione diè che la loro crisi e la conseguente separazione non siano dovuto alla mancanza di amore ma da tutt'altro. Lei racconta di aver trascorso diversi anni insieme a un famoso cantante partenopeo, ma poi il rapporto si è interrotto. Oggi lui le ha chiesto conferma di una dichiarazione che lei aveva fatto anni prima, ovvero che litigavano sempre e poi andavano asenza dirsi una parola. Lei gli risponde che dopo tanti anni è normale che le donne abbiano bisogno di certe conferme quotidiane, e chequeste non vengono trovate è normale che il rapporto si incrini. Il sentimento della donna nei confronti di ...

GammaStereoRoma : Anna Tatangelo - Chiedere Scusa - radiocalabriafm : Anna Tatangelo - Gocce di cristallo - VincenzoOrab96 : Anna Tatangelo agli ottavi - unagiaslifes : RT @YleniaMozzillo: Anna Tatangelo quando “negava” di avere un inciucio con Livio Cori: #JERU - YleniaMozzillo : Anna Tatangelo quando “negava” di avere un inciucio con Livio Cori: #JERU -

Ultime Notizie dalla rete : Anna Tatangelo

CheMusica

Tra gli altri hanno lasciato un messaggio di auguri anche, Gigi D'Alessio, Stefano Accorsi, Samantha De Grenet, Alvin, Alessia Ventura, Chiara Giordano, Alessandra Amoroso , Elenoire ...Negli anni affina la sua passione e scrive i brani che porta in giro esibendosi con esperienze live di palco durante i tour in Puglia con Bianca Atzei enel 2017. Molte sono le ...Gambe mozzafiato e caffè bollente per Anna Tatangelo che augura il buongiorno ai suoi followers. La cantante ha scatenato i social.Nancy Brilli non sta bene a causa del Covid e ieri sera ha raccontato ai suoi fan di avere una forte tosse e di sentirsi molto stanca.