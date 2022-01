Aggressioni Milano, Lamorgese: "Fatti gravissimi su cui la Procura sta indagando" (Di venerdì 7 gennaio 2022) La titolare del Viminale, stando a quanto riportato da Tgcom24 , assicura che ' le forze di polizia sono impegnate quotidianamente a garantire la sicurezza delle nostre città '. Leggi su politicanews (Di venerdì 7 gennaio 2022) La titolare del Viminale, stando a quanto riportato da Tgcom24 , assicura che ' le forze di polizia sono impegnate quotidianamente a garantire la sicurezza delle nostre città '.

Advertising

matteosalvinimi : In arabo 'taharrush gamea' significa “molestia collettiva”. Troppe aggressioni contro ragazze e donne, le ultime a… - repubblica : Aggressioni a Capodanno in piazza Duomo: indagini su almeno 5 casi. 'Violenze sessuali di gruppo come a Colonia' [d… - MediasetTgcom24 : Aggressioni in piazza Duomo a Milano, il ministro Lamorgese: 'Fatti gravissimi' #milano - FjRoebersen : RT @matteosalvinimi: In arabo 'taharrush gamea' significa “molestia collettiva”. Troppe aggressioni contro ragazze e donne, le ultime a Mil… - ArmandaGelsomin : RT @MediasetTgcom24: Aggressioni in piazza Duomo a Milano, Lamorgese: 'Fatti gravissimi' #milano -