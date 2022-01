Aggressioni in piazza Duomo a Milano: indagini su almeno 5 casi (Di venerdì 7 gennaio 2022) Sarebbero almeno cinque, ma potrebbero aumentare, i casi di Aggressioni sessuali ai danni di altrettante ragazze avvenuti nella notte di Capodanno in piazza del Duomo a Milano o nelle vie attorno e su ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 7 gennaio 2022) Sarebberocinque, ma potrebbero aumentare, idisessuali ai danni di altrettante ragazze avvenuti nella notte di Capodanno indelo nelle vie attorno e su ...

