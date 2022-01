Stefano Domenicali sul 2022: “Una nuova BrawnGP? Più realisticamente…” (Di giovedì 6 gennaio 2022) Più attesa che mai la F1 2022. Un grande successo di pubblico lo scorso campionato, con un’audience mai vista di ben 2 miliardi di spettatori. Alte quindi sicuramente le aspettative anche per le prossime rivoluzioni aerodinamiche che andranno a contrassegnare questa nuova stagione. Design innovativi e forme accattivanti, ma anche adatte a più facili manovre di sorpasso, viste anche le intenzioni dei tecnici federali di rendere tutto più agevole. Una condizione che potrebbe però essere anche sfruttata da alcune scuderie per posizionarsi prepotentemente davanti. Diverse, infatti, le voci che paragonerebbero tale situazione alla BrawnGP di 13 anni fa. Più realistico Stefano Domenicali: “Mi aspetto direzioni diverse sul design, piuttosto che qualche trovata come nel 2009”. Le parole di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 6 gennaio 2022) Più attesa che mai la F1. Un grande successo di pubblico lo scorso campionato, con un’audience mai vista di ben 2 miliardi di spettatori. Alte quindi sicuramente le aspettative anche per le prossime rivoluzioni aerodinamiche che andranno a contrassegnare questastagione. Design innovativi e forme accattivanti, ma anche adatte a più facili manovre di sorpasso, viste anche le intenzioni dei tecnici federali di rendere tutto più agevole. Una condizione che potrebbe però essere anche sfruttata da alcune scuderie per posizionarsi prepotentemente davanti. Diverse, infatti, le voci che paragonerebbero tale situazione alladi 13 anni fa. Più realistico: “Mi aspetto direzioni diverse sul design, piuttosto che qualche trovata come nel 2009”. Le parole di ...

