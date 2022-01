Ravanusa, i primi risultati della perizia: 'Esplosione dovuta a una perdita di gas e accumulo sotterraneo' (Di giovedì 6 gennaio 2022) Arrivano i primi esiti dell'inchiesta riguardo alla tragedia di Ravanusa . Il procuratore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio , rivela: 'Per l' Esplosione di Ravanusa si ipotizza una perdita di gas ... Leggi su leggo (Di giovedì 6 gennaio 2022) Arrivano iesiti dell'inchiesta riguardo alla tragedia di. Il procuratore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio , rivela: 'Per l'disi ipotizza unadi gas ...

Advertising

_whenom_ : RT @romatoday: Strage di Ravanusa: arrivano i primi avvisi di garanzia - genovitt : Grazie al Presidente per aver ricordato la straordinaria figura del Prof. Piero Carmina, tragicamente morto nel cro… - neXtquotidiano : L'azienda dice di non aver ricevuto segnalazioni per fughe di gas I primi indagati per la strage di #Ravanusa: die… - rotaruchristina : RT @romatoday: Strage di Ravanusa: arrivano i primi avvisi di garanzia - GiannettiMarco : RT @romatoday: Strage di Ravanusa: arrivano i primi avvisi di garanzia -