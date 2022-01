Lutto per Ilona Staller, è morto il fratello Laszlo: “Sono distrutta dal dolore. Stava benissimo, poi si è sentito male” (Di giovedì 6 gennaio 2022) Lutto per Ilona Staller in arte Cicciolina. L’ex pornostar ha annunciato nelle scorse ore con un post su Instagram la morte di suo fratello Laszlo Staller, scomparso improvvisamente la mattina del 2 gennaio. “Per chiunque gli abbia voluto bene.. il mio fratellino Laszlo Staller... vorrei informarvi che per causa improvvisa malattia è morto il 2 gennaio 2022?, ha scritto pubblicando una sua foto. E ancora: “Sono distrutta dal dolore della perdita per la morte improvvisa di mio fratello Laszlo Staller. Era giovane e sano!! La sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile in me e in mia sorella Valeria e in tutta la famiglia”. Poi l’attacco: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 gennaio 2022)perin arte Cicciolina. L’ex pornostar ha annunciato nelle scorse ore con un post su Instagram la morte di suo, scomparso improvvisamente la mattina del 2 gennaio. “Per chiunque gli abbia voluto bene.. il mio fratellino... vorrei informarvi che per causa improvvisa malattia èil 2 gennaio 2022?, ha scritto pubblicando una sua foto. E ancora: “daldella perdita per la morte improvvisa di mio. Era giovane e sano!! La sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile in me e in mia sorella Valeria e in tutta la famiglia”. Poi l’attacco: ...

