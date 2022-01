Lazio-Empoli 3-3, Andreazzoli: “Gare rinviate? Serve chiarezza e uniformità” (Di giovedì 6 gennaio 2022) “E’ una situazione difficile da esaminare. Non è mia competenza. Non ho gli elementi per dare dei suggerimenti ma da cittadino posso dire che servono delle situazioni chiare e uguali per tutte”. Il tecnico dell’Empoli, Aurelio Andreazzoli, commenta così la situazione Covid e le decisioni riguardanti i rinvii dei match. “Servirà qualcuno sovrano che decida come e’ successo in Australia nel caso Djokovic, sennò si rischia che per una squadra si decide in un modo e per un’altra squadra con gli stessi parametri in modo diverso ancora – ha continuato l’allenatore in conferenza stampa al termine della gara contro la Lazio -. In Serie B hanno chiuso la giornata, evidentemente qualche elemento si aveva per fare qualcosa”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 6 gennaio 2022) “E’ una situazione difficile da esaminare. Non è mia competenza. Non ho gli elementi per dare dei suggerimenti ma da cittadino posso dire che servono delle situazioni chiare e uguali per tutte”. Il tecnico dell’, Aurelio, commenta così la situazione Covid e le decisioni riguardanti i rinvii dei match. “Servirà qualcuno sovrano che decida come e’ successo in Australia nel caso Djokovic, sennò si rischia che per una squadra si decide in un modo e per un’altra squadra con gli stessi parametri in modo diverso ancora – ha continuato l’allenatore in conferenza stampa al termine della gara contro la-. In Serie B hanno chiuso la giornata, evidentemente qualche elemento si aveva per fare qualcosa”. SportFace.

