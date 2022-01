La piaga del razzismo: 20enne massacrato di botte e aggredito perché nero (Di giovedì 6 gennaio 2022) Frosinone, Feretino. Un’aggressione a ridosso di Natale a un ragazzo nella provincia di Frosinone, precisamente nel comune di Feretino la notte dello scorso 22 dicembre. La motivazione: perché nero. La piaga del razzismo continua a flagellare il nostro Paese. E’ un morbo silente, difficile da estirpare, fomentato dall’ignoranza e dalla repressione sociale. Intanto il numero delle vittime delle aggressioni a sfondo razziale aumenta, mentre la coscienza sociale è narcotizzata dalla pandemia. Leggi anche: Roma, omofobia e razzismo sul Tram numero 3: “Me vergognerei ad esse come te” (VIDEO) L’aggressione in provincia di Frosinone L’aggressione di Feretino è stata violenta e brutale. Erano addirittura in 6 gli aggressori che hanno massacrato di botte il giovane ragazzo di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 6 gennaio 2022) Frosinone, Feretino. Un’aggressione a ridosso di Natale a un ragazzo nella provincia di Frosinone, precisamente nel comune di Feretino la notte dello scorso 22 dicembre. La motivazione:. Ladelcontinua a flagellare il nostro Paese. E’ un morbo silente, difficile da estirpare, fomentato dall’ignoranza e dalla repressione sociale. Intanto il numero delle vittime delle aggressioni a sfondo razziale aumenta, mentre la coscienza sociale è narcotizzata dalla pandemia. Leggi anche: Roma, omofobia esul Tram numero 3: “Me vergognerei ad esse come te” (VIDEO) L’aggressione in provincia di Frosinone L’aggressione di Feretino è stata violenta e brutale. Erano addirittura in 6 gli aggressori che hannodiil giovane ragazzo di ...

