La corsa dell'epidemia, sale la pressione sugli ospedali (Di giovedì 6 gennaio 2022) I numeri dell'epidemia sono in costante, sostenuta crescita. Ieri nuovo record di contagi: Sopra quota 189 mila. Le vittime sono state 231. L'indice di positività arriva al 17,3% a fronte di un ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 6 gennaio 2022) I numerisono in costante, sostenuta crescita. Ieri nuovo record di contagi: Sopra quota 189 mila. Le vittime sono state 231. L'indice di positività arriva al 17,3% a fronte di un ...

Grammy 2022 posticipati a causa del Covid: "Situazione troppo rischiosa" A causa dell'incertezza sulla variante Omicron prevedere lo show il 31 gennaio comporta troppi ... approfondimento Grammy Awards, Drake si ritira dalla corsa ai premi La cerimonia era stata ...

RIPRESA?/ Quel 'difetto' dello Stato che può rallentare la corsa dell'Italia Il Sussidiario.net Mercato Juventus: occhi puntati su un parametro zero Dopo aver confermato Morata (almeno sino al termine della stagione in corso), la Juventus si sarebbe messa in moto per provare ad aggiudicarsi un parametro zero che fa gola a tanti, ovvero Rudiger (vi ...

Nuovo anno, stesso Zlatan. Con la Roma riprende la corsa di Re Ibrahimovic Torna al centro dell'attacco per puntare scudetto, rinnovo e Mondiale. Pioli ritrova Leao, out .... Un problema superato in fretta e su cui Ibra si è concentrato anche durante le vacanze: una volta to ...

