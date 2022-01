Juventus-Napoli 1-1, Chiesa risponde a Mertens (Di giovedì 6 gennaio 2022) Juventus e Napoli si dividono la posta. Allo Stadium finisce 1-1, a decidere la sfida le reti di Mertens e Chiesa. Con questo pari il Napoli sale a 40 punti e la Juve si porta a 35. Il Napoli supera con un buon punto la delicata trasferta a Torino in una situazione d’emergenza viste le assenze per infortunio e Covid e con il tecnico Spalletti rimasto a casa proprio perché positivo al virus. Occasione sprecata per la squadra di Allegri per avvicinarsi al quarto posto. La partenza della Juventus è comunque sprint e al 12? Chiesa impegna Ospina. risponde il Napoli con Insigne che servito al centro prova il tiro da fuori area, ma la conclusione finisce molto alta. Il Napoli però passa poco dopo: al 23? ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 6 gennaio 2022)si dividono la posta. Allo Stadium finisce 1-1, a decidere la sfida le reti di. Con questo pari ilsale a 40 punti e la Juve si porta a 35. Ilsupera con un buon punto la delicata trasferta a Torino in una situazione d’emergenza viste le assenze per infortunio e Covid e con il tecnico Spalletti rimasto a casa proprio perché positivo al virus. Occasione sprecata per la squadra di Allegri per avvicinarsi al quarto posto. La partenza dellaè comunque sprint e al 12?impegna Ospina.ilcon Insigne che servito al centro prova il tiro da fuori area, ma la conclusione finisce molto alta. Ilperò passa poco dopo: al 23? ...

Advertising

gaiatortora : Il mio pronostico su Juventus Napoli è 1-1 marcatori Morata,K. Manolas #campionatopronostici @pronostici22 - sportface2016 : #JuventusNapoli, l'#Asl sta preparando il procedimento per vietare la trasferta degli azzurri a Torino - DiMarzio : .@sscnapoli | L’#ASL ha autorizzato la trasferta contro la #Juventus. L’ultima decisione spetta al club azzurro - LILtestadicasco : Tampone rapido per Allegri nel post partita di Juventus-Napoli per strette di mani con lo staff tecnico degli azzur… - apetrazzuolo : 40 FOTO NM - Juventus-Napoli, focus sugli azzurri -