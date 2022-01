GF Vip, grave attacco di Selvaggia Lucarelli a Katia Ricciarelli! (Di giovedì 6 gennaio 2022) GF Vip, grave attacco della giornalista Selvaggia Lucarelli nei confronti di Katia Ricciarelli, attuale concorrente del GF Vip. Katia Ricciarelli all’interno del reality show (via Screenshot)Bufera attorno al famoso reality del Grande Fratello Vip. Negli ultimi giorni infatti diverisi spettatori sono insorti anche sul web per chiedere un richiamo all’ordine di diversi concorrenti che passano il tempo a litigare continuamente. Le polemiche sono nate soprattutto a causa dell’utilizzo di parole offensive e razziste. Sotto attacco da parte di diversi utenti è proprio Katia Ricciarelli, in queste ore si sta chiedendo addirittura la squalifica della soprano per le sue affermazioni. Una richiesta che nasce soprattutto dalla volontà di far dimostrare che non ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 6 gennaio 2022) GF Vip,della giornalistanei confronti diRicciarelli, attuale concorrente del GF Vip.Ricciarelli all’interno del reality show (via Screenshot)Bufera attorno al famoso reality del Grande Fratello Vip. Negli ultimi giorni infatti diverisi spettatori sono insorti anche sul web per chiedere un richiamo all’ordine di diversi concorrenti che passano il tempo a litigare continuamente. Le polemiche sono nate soprattutto a causa dell’utilizzo di parole offensive e razziste. Sottoda parte di diversi utenti è proprioRicciarelli, in queste ore si sta chiedendo addirittura la squalifica della soprano per le sue affermazioni. Una richiesta che nasce soprattutto dalla volontà di far dimostrare che non ...

