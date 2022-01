Formazioni ufficiali Sampdoria-Cagliari | Serie A 2021 2022

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Ledi, match della ventesima giornata di. Si gioca alle 12:30 di giovedì 6 gennaio nella cornice dello stadio Ferraris. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Di seguito, le scelte di formazione dei due tecnici, D’Aversa e Mazzarri. Le: in attesa: in attesa SportFace.

Advertising

junews24com : Probabili formazioni Juve Napoli: le ultime sulle scelte di Allegri - - GiacomoArturi : RT @cmdotcom: #CarabaoCup, #Lukaku batte #Conte: il primo round della semifinale va al #Chelsea. Decidono #Havertz e un autogol https://t.c… - Veertien_14 : @costantonio11 @GonzaInterista @egodistopico DEVE farlo da regolamento. Non è che lo fanno per hobby. La comunicazi… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #CarabaoCup, #Lukaku batte #Conte: il primo round della semifinale va al #Chelsea. Decidono #Havertz e un autogol https://t.c… - infoitsport : Chelsea-Tottenham, le formazioni ufficiali: Lukaku perdonato e titolare, che sfida con Kane! -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

Ledi Sampdoria - Cagliari del 6 gennaio 2021, incontro valido per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022 GENOVA - Alle 12.30 di oggi, giovedì 6 gennaio , é in ...Ammoniti : Espulsi : Note :Sassuolo - Genoa SASSUOLO : GENOA : Ledella partita verranno rese note circa un'ora prima dell'inizio del match. Probabili ...Le formazioni ufficiali di Sassuolo - Genoa del 6 gennaio 2021, incontro valido per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022 ...Le formazioni ufficiali di Sampdoria - Cagliari del 6 gennaio 2021, incontro valido per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022 ...