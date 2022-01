Doc – Nelle tue mani: chi è Marco Rossetti che interpreta il dottor Damiano Cesconi (Di giovedì 6 gennaio 2022) Mancano pochi giorni a giovedì 13 gennaio quando, alle 21:25 su Rai 1, andranno in onda i primi due episodi, Una vita nuova e La guerra è finita, della seconda stagione di Doc – Nelle tue mani. L'attesissima seconda parte della fiction record di ascolti del 2020, tornerà con volti già conosciuti al pubblico televisivo, come quello del protagonista principale Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero, ma anche con nuovi personaggi, che entreranno a far parte del cast. Un medico strutturato nello staff del Policlinico Ambrosiano Oltre all'infettivologa Cecilia Tedeschi, che sarà interpretata da Alice Arcuri (leggi qui per ulteriori dettagli), arriverà al Policlinico Ambrosiano anche un medico strutturato che avrà l'incarico di formare gli specializzandi. Si tratta del dottor Damiano ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 6 gennaio 2022) Mancano pochi giorni a giovedì 13 gennaio quando, alle 21:25 su Rai 1, andranno in onda i primi due episodi, Una vita nuova e La guerra è finita, della seconda stagione di Doc –tue. L'attesissima seconda parte della fiction record di ascolti del 2020, tornerà con volti già conosciuti al pubblico televisivo, come quello del protagonista principale Andrea Fanti,to da Luca Argentero, ma anche con nuovi personaggi, che entreranno a far parte del cast. Un medico strutturato nello staff del Policlinico Ambrosiano Oltre all'infettivologa Cecilia Tedeschi, che saràta da Alice Arcuri (leggi qui per ulteriori dettagli), arriverà al Policlinico Ambrosiano anche un medico strutturato che avrà l'incarico di formare gli specializzandi. Si tratta del...

