Covid in Lombardia: altri 52mila contagi. A Milano: 17mila positivi (Di giovedì 6 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Sono 52.693 i nuovi positivi al Covid in Lombardia nella giornata del 6 gennaio. A fronte di 230.400 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore con una percentuale del 22.9%. I morti sono stati 46. Attualmente sono 428.821 i lombardi in isolamento domiciliare, aumentano di 99 persone i ricoverati in area medica (su un totale 2.519), tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di giovedì 6 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Sono 52.693 i nuovialinnella giornata del 6 gennaio. A fronte di 230.400 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore con una percentuale del 22.9%. I morti sono stati 46. Attualmente sono 428.821 i lombardi in isolamento domiciliare, aumentano di 99 persone i ricoverati in area medica (su un totale 2.519), tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

petergomezblog : Covid, i dati – Nuovo record di 170.844 contagi, 50mila solo in Lombardia. Altri 259 morti (a causa dei riconteggi)… - agorarai : La nostra @saracesto è in Lombardia, a Milano, dove continuano a crescere i ricoveri per covid: le strutture ospeda… - Corriere : In Lombardia, da sabato 8 gennaio dose booster prenotabile dopo 4 mesi - alcinx : RT @TgrRaiLombardia: #Covid_19: nuovo record di #contagi in #Lombardia, oltre 52.600 casi In lieve calo il tasso di positività, aumentano… - BomprezziMarco : RT @SkyTG24: Covid, in #Lombardia 52.693 nuovi casi su 230.400 tamponi -