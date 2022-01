(Di giovedì 6 gennaio 2022) Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione nazionale(Anp), è intervenuto a Sky TG24 e ha parlato delle sue treper la ripartenza delle scuole in sicurezza dopo le feste natalizie e l’aumento dei contagi (: AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LE NUOVE REGOLE PER LA).

Advertising

GiovaQuez : Quanto alla scuola: alle elementari con un positivo classe in presenza con testing di verifica, ma con due si va tu… - GiovaQuez : - Scuola media, liceo, istituti tecnici Fino a un caso di positività auto-sorveglianza con uso di FFP2. Con due ca… - GiovaQuez : - Scuola elementare Con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue… - statodelsud : Covid e scuola, le proposte dei presidi: Dad a gennaio, Ffp2 a tutti e campagna di testing - Pino__Merola : Covid e scuola, le proposte dei presidi: Dad a gennaio, Ffp2 a tutti e campagna di testing -

Ultime Notizie dalla rete : Covid scuola

...per il rientro a. L'ondata pandemica, sospinta dalla variante Omicron (+153% di casi in 7 giorni secondo il report della fondazione Gimbe), non ha ancora raggiunto il picco. Nel reporti ...... spiega il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, a commento delle nuove misure che modificano la gestione dei casi. Per gli alunni tra 0 e 6 anni, ha aggiunto, "è stato deciso il ...ORVIETO – Nella serata di mercoledì 5 gennaio, il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto-legge che introduce misure ...Il timore dei dirigenti è che l'alto numero di contagi e le difficoltà nel tracciamento creino caos e la sostanziale paralisi della scuola ...