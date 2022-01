Così è fallita la trattativa tra il Napoli e la Asl Napoli 1 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Perché la Asl di Torino ha fermato il Torino, quella di Bologna ha impedito al Bologna di giocare e invece le Asl di Napoli hanno preso provvedimenti apparentemente anodini e in contraddizione? Apparentemente, perché in realtà la Asl Napoli 1 si è attenuta alla normativa vigente e lo ha fatto in un modo che apparire strettamente burocratico. Le Asl di Napoli non tifano per il Napoli né tantomeno sono dipendenti del Napoli. Sono al servizio della legge e della salute pubblica. La situazione del Calcio Napoli era ed è evidentemente una situazione limite. Ma occorre il rispetto della normativa, sia pure in un quadro assai precario considerata l’obsolescenza del protocollo della Lega Serie ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 6 gennaio 2022) Perché la Asl di Torino ha fermato il Torino, quella di Bologna ha impedito al Bologna di giocare e invece le Asl dihanno preso provvedimenti apparentemente anodini e in contraddizione? Apparentemente, perché in realtà la Asl1 si è attenuta alla normativa vigente e lo ha fatto in un modo che apparire strettamente burocratico. Le Asl dinon tifano per ilné tantomeno sono dipendenti del. Sono al servizio della legge e della salute pubblica. La situazione del Calcioera ed è evidentemente una situazione limite. Ma occorre il rispetto della normativa, sia pure in un quadro assai precario considerata l’obsolescenza del protocollo della Lega Serie ...

Advertising

napolista : Così è fallita la trattativa tra il #Napoli e la Asl Napoli 1 De Laurentiis furioso ma la legge ha un suo percorso… - Simonettalove69 : @fflydown @GrandeFratello Adorooo Lulù così si risponde ma chi si crede questa fallita di soprano rimasta al Medio… - massi11meridio : @mariandola @Corriere sarai sfortunata, io alcuni li conosco ma che non frequento per scelta, tutta gente di spesso… - Maignangioia : @annabeldipoe È solo la stanchezza che ti fa parlare così, sarai esausta del circolo 'studio->esame' mentre vedi gl… - DenyKo2 : @MrESTINZIONE Oh che bello, è così che si deve sentire..una madre fallita! -

Ultime Notizie dalla rete : Così fallita Kingsman - Secret Service aveva fatto sperare in una nuova via del (super)eroismo Kingsman - Secret Service non è un film di supereroi, ma poco ci manca. È tratto (molto liberamente) dal folle fumetto di Mark Miller e Dave Gibbons. Una faccenda di spie così tradizionale da prendere tutto il kitsch e l'esagerazione per farne un qualcosa di inedito. Nei comics, Secret Service non fece altro che rafforzare lo stile di Millar: grandi sequenze madri, ...

DIRETTA/ Venezia Napoli (risultato finale 79 - 75): la spunta la Reyer! ... ma a quel punto Napoli (quella della vittoria in Coppa Italia) era già fallita da tre anni, ... vedremo se sarà così?

Nel 2021 fallite 26 imprese apuane: l'elenco Il Tirreno Kingsman - Secret Service non è un film di supereroi, ma poco ci manca. È tratto (molto liberamente) dal folle fumetto di Mark Miller e Dave Gibbons. Una faccenda di spietradizionale da prendere tutto il kitsch e l'esagerazione per farne un qualcosa di inedito. Nei comics, Secret Service non fece altro che rafforzare lo stile di Millar: grandi sequenze madri, ...... ma a quel punto Napoli (quella della vittoria in Coppa Italia) era giàda tre anni, ... vedremo se sarà