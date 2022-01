Carlos Tavares | “Patto con Amazon sull’auto del futuro | per la svolta elettrica servono incentivi”

FilippoAstone : L'ambizione di Tavares: trasformare #Stellantis in una #techcompany. Carlos Tavares l'ha detto chiaramente: il fut… - motorionline : #Stellantis: #Tavares parteciperà ad una chat virtuale con #MorganStanley -

Ultime Notizie dalla rete : Carlos Tavares

Fari puntati su Stellantis al CES 2022. Dal palco del Consumer Electronics Show di Las Vegas, il CEOha fatto il punto sugli accordi tecnologici che il gruppo ha siglato negli ultimi mesi, presentando l'ultima partnership lanciata proprio in occasione della kermesse statunitense, ...L'adozione della mobilità elettrica è frenata da diversi fattori. Tra questi, secondo l'amministratore delegato di Stellantis ,, figura 'l'accessibilità' per la maggior parte dei consumatori e in particolare per il bacino di clienti più importante per il settore automobilistico, la classe media. Ecco perché, ...Tra questi, secondo l'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, figura 'l'accessibilità' per la maggior parte dei consumatori e in particolare per il bacino di clienti più importante per ...Siamo fiduciosi a proposito di queste partnership, si allineano con la direzione presa e sono ben bilanciate. Quando discutiamo della visione riguardo i singoli marchi da parte dei loro CEO, ognuno di ...