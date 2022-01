Aprire le “scatole nere” dei social. Ecco la battaglia tech del 2022 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il 2021 ha segnato un momento di svolta nel dibattito su social media e società. È stato l’anno dei Facebook Files, le rivelazioni della whistleblower Frances Haugen, che oggi lavora a stretto contatto con le istituzioni americane ed europee. Queste, a loro volta, sono sempre più determinate a imbrigliare le piattaforme tech dopo anni di sforzi inconcludenti. Nei Facebook Files i parlamentari di Washington e Bruxelles hanno trovato altre prove dei pericoli insiti negli algoritmi. La differenza: stavolta erano molto più comprensibili ai non addetti ai lavori, come ha dimostrato la reazione pubblica alla correlazione tra utilizzo di alcuni social media e disturbi alimentari, prevalente tra le ragazzine. Questo ha portato alla vera rivoluzione: piuttosto che vaghi discorsi su censura digitale e libertà di parola, i regolatori adesso si ... Leggi su formiche (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il 2021 ha segnato un momento di svolta nel dibattito sumedia e società. È stato l’anno dei Facebook Files, le rivelazioni della whistleblower Frances Haugen, che oggi lavora a stretto contatto con le istituzioni americane ed europee. Queste, a loro volta, sono sempre più determinate a imbrigliare le piattaformedopo anni di sforzi inconcludenti. Nei Facebook Files i parlamentari di Washington e Bruxelles hanno trovato altre prove dei pericoli insiti negli algoritmi. La differenza: stavolta erano molto più comprensibili ai non addetti ai lavori, come ha dimostrato la reazione pubblica alla correlazione tra utilizzo di alcunimedia e disturbi alimentari, prevalente tra le ragazzine. Questo ha portato alla vera rivoluzione: piuttosto che vaghi discorsi su censura digitale e libertà di parola, i regolatori adesso si ...

Advertising

AntonioBlink_Bw : @MrtnMrt Ma è vero cazzo ! Come aprire le scatole di medicine dalla parte senza bugiardino... - LucianoRomeo9 : RT @riccardoweiss: @HoaraBorselli Quello che usò l'apriscatole per aprire le scatole di tonno e poi adoperò la fiamma ossidrica per rinchiu… - riccardoweiss : @HoaraBorselli Quello che usò l'apriscatole per aprire le scatole di tonno e poi adoperò la fiamma ossidrica per rinchiudersi dentro. - Ferula18 : @AleAscalam Scatole chiuse da aprire. Alla cieca. - RossellaCucche1 : @Brigante1959 Chiavetta per aprire le scatole di sardine -

Ultime Notizie dalla rete : Aprire scatole Mascherine Ffp2, Confindustria si lamenta per il limite sui prezzi. Istituto Bruno Leoni: 'Non interferire con mercato' 'Sarebbe auspicabile - osserva Galbiati - aprire un tavolo presso il ministero dello Sviluppo ... Non esattamente una mannaia visto che oggi si trovano in vendita scatole da 50 pezzi a meno di 6 euro . ...

I set Lego più belli in arrivo nel 2022 ... passando per le scatole tematiche sull universo Marvel o Disney saranno davvero tante le scatole ... che a marzo accoglierà il set Lezione di divinazione a Hogwarts con un libro da aprire per scoprire ...

Catalogo Lego 2022: i set Lego più belli in arrivo Wired Italia 'Sarebbe auspicabile - osserva Galbiati -un tavolo presso il ministero dello Sviluppo ... Non esattamente una mannaia visto che oggi si trovano in venditada 50 pezzi a meno di 6 euro . ...... passando per letematiche sull universo Marvel o Disney saranno davvero tante le... che a marzo accoglierà il set Lezione di divinazione a Hogwarts con un libro daper scoprire ...