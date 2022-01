Allegri | «Una buona partita contro un Napoli che ci ha creato delle difficoltà | dobbiamo essere più precisi»

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Nel postdi Juventus-, ai microfoni di Dazn il tecnico bianconero, Massimiliano. Avete la sensazione di aver perso occasione? «Era uno sdiretto, loro avevano più o meno tutti titolari, all’andata ne avevamo sei fuori anche noi. Abbiamo fatto tutte e due una, noi un po’ ime frettolosi negli ultimi venti metri, la classifica rispetto alè rimasta invariata quindi è positivo, abbiamo un punto in più del girone di andata». «Ci vuole un po’ più di lucidità e serenità negli ultimi 20 metri, ma abbiamo fatto unaun buonche è un’ottima squadra che ci ha...

Advertising

juventusfc : Allegri ?? «@PauDybala_JR e @federicochiesa senza dubbio saranno due 'acquisti' importanti; dobbiamo continuare, un… - juventusfc : Allegri ?? «Mentalmente siamo focalizzati sul giocare domani e pensiamo solo a questo: le altre dinamiche non sono d… - AlfredoPedulla : Ripetiamolo: #Allegri chiede #Icardi da agosto, continuerà a richiederlo con o senza #Morata. A maggior ragione sen… - TuttoMercatoWeb : Juventus, Allegri: 'Mancata un po' di lucidità, ma la squadra ha fatto una buona partita' - jastemmonap1926 : RT @audelss: Auguro ad Allegri di fare una chiacchierata di paracadutismo con Pietro Taricone -

Ultime Notizie dalla rete : Allegri Una

... un errore di mira che accende il disappunto di. Il Napoli mette fuori la testa dopo la ... Napoli che si rende ancora pericoloso conconclusione di Zielinski epunizione di Mertens, ...Cerca di daremano come può, gli manca la giusta lucidità ( 21' st Dybala 5,5: poco coinvolto, non trova il guizzo vincente).6 Porta a casa un pareggio ma deve recriminare per le tante ...Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita contro il Napoli: "Occasione persa? Loro erano più o meno tutti i titolari e quindi purtroppo cap ...TORINO (ITALPRESS) - Termina con un giusto pareggio il big match tra Juventus e Napoli che chiudono la sfida dell'Allianz Stadium sull'1-1.